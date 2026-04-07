Туристку унесло течением на глазах у мужа после падения с лодки на Багамах

Туристку из США унесло течением на глазах у мужа после падения с лодки по пути к яхте на Багамах. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что 55-летняя Линетт Хукер из Онстеда в штате Мичиган отдыхала на Багамских островах вместе с мужем, 58-летним Брайаном Хукером. Вечером 4 апреля они отплыли от берега на лодке в направлении своей яхты Soulmate. Во время плавания туристка поскользнулась и упала в воду. Сильное течение почти сразу стало уносить ее, и вскоре супруг потерял Линетт из виду.

Сообщается, что женщина держала в руке ключи от лодки, поэтому после ее падения двигатель заглох. Неизвестно, был ли на ней спасательный жилет. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Ранее россиянка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Спасти ее не удалось.