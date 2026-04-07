09:39, 7 апреля 2026Путешествия

Туристы с детьми на скорости были выкинуты из надувной ватрушки на берег и попали на видео

Туристы ударились об песок из-за падения с надувной ватрушки на пляже Индонезии
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристы с детьми на скорости были выброшены из надувной ватрушки на берег в Индонезии, ударились об песок и попали на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел на пляже Пантай Харапан Аммани в провинции Южный Сулавеси 31 марта. На кадрах пять туристов на большой скорости летят на ватрушке прямо к берегу. Возле него катер делает неожиданный поворот, из-за чего пятерых отдыхающих выкидывает на берег.

Уточняется, что из-за падения каждый из них получил травмы от сильного удара об песок, пострадали в том числе и несколько маленьких детей. «Кажется, водитель неправильно оценил поворот. У меня болит грудь от падения, шея тоже болит. Сейчас становится лучше», — сказала пострадавшая по имени Эсти. По ее словам, отдыхающих отвезли в больницу, где трем женщинам поставили капельницы. Руководство компании, предоставлявшей услуги по катанию на ватрушках, извинилось и покрыло расходы на медицинскую помощь.

Ранее россияне пострадали в аварии с пикапом и надувным бананом в Таиланде. Машина с лодкой на прицепе протаранила массажный салон на Пхукете, инцидент попал на видео.

    Последние новости

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

    Все новости
