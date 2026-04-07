04:23, 7 апреля 2026

Убийство пенсионера раскрыли спустя 26 лет в российском регионе

Следователи раскрыли убийство пенсионера 26-летней давности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Следователи завершили расследование убийства пенсионера в Приморском крае в ходе разбоя. Оно было совершено 26 лет назад, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета (СК) России.

Согласно версии следствия, в середине июля 2000 года неизвестный проник в жилище в городе Большой Камень и попытался совершить кражу. В квартире оказался 76-летний хозяин, на которого преступник набросился и задушил.

После расправы над пожилым мужчиной 45-летний фигурант похитил 10 тысяч долларов и скрылся.

Преступника не могли найти в течение долгих лет. Однако специалисты изучили архивные уголовные дела и решили провести повторный анализ материалов. С помощью этого удалось найти свидетеля, который дал изобличающие показания.

Ранее стало известно, что в Чите пройдет суд над тремя мужчинами за расправы в 2002 году. Дело жестоких подростков раскрыли благодаря анализу ДНК и тактически грамотным допросам. Обвиняемые теперь находятся под стражей. На момент преступления двое преступников были несовершеннолетними.

