Установлены причины обрушения дома в российском городе

Минстрой Дагестана: Дом в Махачкале обрушился из-за нарушения строительных норм

Ключевой причиной, по которой обрушился трехэтажный дом на улице Айвазовского в Махачкале, оказалось несоблюдение градостроительных норм при его возведении. Подробности сообщаются в Telegram-канале министерства строительства Дагестана.

«Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского», — отметили эксперты.

Также установлено, что отсутствие пропускной способности канала связано с его закрытием в районе Цумадинского рынка. Была создана комиссия — в ее состав вошли проектировщики и профильные специалисты. Они подготовили план экстренных и долгосрочных мер, согласно которому будут ликвидированы последствия инцидента и восстановлены поврежденные конструкции.

Кроме того, планируется разработать соответствующие рекомендации, которые будут направлены на улучшение строительных норм и правил, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Принято решение о техническом мониторинге состояния четырех многоэтажек, по которым есть определенные опасения.

Ранее сообщалось, что после обрушения жилого дома во время обильных дождей в Махачкале возбудили уголовное дело о халатности.

В конце марта из-за сильных ливней там был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе и окрестностях оказались повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.