23:36, 7 апреля 2026

В Германии сделали резкое заявление о России из-за Ирана

FAZ: Россия зарабатывает на войне США и Израиля против Ирана миллиарды евро
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия якобы зарабатывает на войне Соединенных Штатов и Израиля против Ирана миллиарды евро. С таким утверждением выступило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на расчеты экспертов Российско-германской внешнеторговой палаты.

Как утверждается, при сохранении цены нефти на уровне около 100 долларов за баррель Москва может получить дополнительно 71,8 миллиарда долларов в год. В российском бюджете заложена цена 59 долларов за баррель. Котировки Brent уже превысили 111 долларов.

«Россия тем самым становится главным выгодоприобретателем нового ближневосточного конфликта», — сказал председатель правления палаты Маттиас Шепп.

Ранее сообщалось, что Иран поблагодарил Россию и Китай за решение наложить вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Признательность выразил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани.

До этого глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

    Последние новости

    Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

    Вебкамщицы рассказали о самых удивительных просьбах клиентов

    Российская актриса прогулялась в бюстгальтере по Милану и восхитила фанатов

    Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

    Отец Маска предрек разрушение Нью-Йорка

    Еще одна страна ввела режим ЧП из-за энергокризиса

    Названа страна с беспрецедентным уровнем русофобии

    В Германии нашли следы человеческих жертвоприношений

    Американские самолеты-заправщики подняли в небо на Ближнем Востоке

    В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

    Все новости
