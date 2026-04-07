В Иране нашли необычный способ защитить электростанции от США

CNN: В Иране призвали молодежь стать живой цепью для защиты электростанций

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны на фоне угроз США разрушить эти объекты. Об этом сообщает CNN.

«Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра". (...). Независимо от убеждений и вкусов, мы будем стоять рука об руку и говорить: "Нападение на общественную инфраструктуру — это военное преступление"», — отметил он.

Ранее в ООН заявили, что угрозы США уничтожить гражданскую инфраструктуру, в частности, электростанции и мосты, являются нарушением международного права.