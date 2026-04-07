Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:32, 7 апреля 2026

В Иране нашли необычный способ защитить электростанции от США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей сформировать «живую цепь» вокруг электростанций страны на фоне угроз США разрушить эти объекты. Об этом сообщает CNN.

«Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра". (...). Независимо от убеждений и вкусов, мы будем стоять рука об руку и говорить: "Нападение на общественную инфраструктуру — это военное преступление"», — отметил он.

Ранее в ООН заявили, что угрозы США уничтожить гражданскую инфраструктуру, в частности, электростанции и мосты, являются нарушением международного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok