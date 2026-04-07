19:04, 7 апреля 2026

В России оценили осведомленность главы Генштаба ВСУ

ТАСС: Глава Генштаба ВСУ Гнатов не знает реальной ситуации на линии фронта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов не знает реальной ситуации на линии фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Утверждается, что руководитель Генерального штаба украинских войск перестал выполнять свои прямые обязанности и постоянно находится за рубежом.

«Глава Генштаба ВСУ Гнатов фактически не исполняет свои служебные обязанности, постоянно находясь за границей. Так, на очередной встрече с Владимиром Зеленским он подтвердил эту информацию, удивленно смотря на карты, представленные главкомом», — рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что Гнатов не исполняет свои обязанности, так как переключился на взаимодействие со странами Ближнего Востока. Отмечалось, что он также был задействован во всех встречах по урегулированию конфликта на Украине в первые месяцы 2026 года.

