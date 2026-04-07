14:00, 7 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на обвинения в использовании территории страны НАТО для пролета БПЛА

Карасин: Обвинение Украины в использовании РФ Румынии стоит минус одну копейку
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обвинение начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната в использовании Россией территории Румынии, страны Североатлантического альянса (НАТО), для пролета дронов стоит минус одну копейку, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В украинском военном ведомстве очень много людей, которые придумывают на лету какие-то версии, на самом деле [самостоятельно] запуская дроны через чужую территорию в разных направлениях. Поэтому верить на слово этим самым ребятам, которые придумывают отговорки наказуемости пролета собственных беспилотников через чужую территорию, стоит ровно минус одну копейку», — заявил Карасин.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что Россия якобы использует территорию Румынии, страны Североатлантического альянса (НАТО), для пролета дронов.

В свою очередь, 3 апреля заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявлял, что дроны Вооруженных сил Украины атакуют Ленинградскую область, пролетая через страны Прибалтики. По его словам, дроны летят через территорию Эстонии и Латвии, а где-то траектория захватывает и Литву.

