18:18, 7 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Вэнса об украинском урегулировании

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа прокомментировал слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса об урегулировании конфликта на Украине. В беседе с «Лентой.ру» он задался вопросом о том, все ли на самом деле хотят мирного урегулирования.

Джей Ди Вэнс ранее сообщил, что скорейшее урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США.

«Все ли хотят мирного урегулирования? Мы помним, как двигались мирные договоренности в рамках Минских соглашений, как двигалось решение по обращению по гарантии безопасности России, как проходили переговоры в Стамбуле», — сказал Чепа.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил категорически против реализации достигнутых в Стамбуле соглашений. По словам депутата, подобное происходит и сейчас.

«Мы видим, как многие страны, руководимые этими политиками, не предпринимают ничего, а действуют наоборот и продолжают развязывать этот конфликт», — отметил Чепа.

Депутат подчеркнул, что необходимость мирного урегулирования подчас противоречит тем действиям, которые совершают те или иные политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине находятся на паузе из-за других дел США. Представитель Кремля добавил, что Москва продолжает вести отдельные контакты с Вашингтоном. Киев, отметил он, также проводит собственный трек переговоров с США.

