В России похвалили масштабную операцию США в Иране

Генерал-майор Попов назвал операцию по спасению пилота F-15 уникальной

Операция по спасению пилота американского истребителя F-15 в Иране стала по-настоящему масштабной и уникальной. Об этом заявил газете «Взгляд» заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Авиационный компонент ВС США — один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим», — вспомнил собеседник издания.

Попов также похвалил действия Штатов, назвав операцию по спасению летчика крайне рискованной, но в то же время уникальной. «Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие. На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия», — пояснил он.

По его словам, если бы власти США не вернули летчика домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей американской армии и лично для президента Дональда Трампа. В этом случае потерять самолеты и вертолеты на сумму более 200 миллионов долларов было более выгодным решением, отметил Попов.

Ранее в апреле Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15. В ней, по его словам, участвовали десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире.