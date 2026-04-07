17:39, 7 апреля 2026

В России вспомнили предсказание Жириновского о двух ядерных войнах

Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
В начале 2000-х годов основатель ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке. На предсказание политика обратил внимание «Царьград».

По мнению Жириновского, вооруженные конфликты в мире продлятся весь XXI век. «Вопросы, когда кончится, не кончится. Весь двадцать первый век», — заявлял политик.

Основатель партии напоминал, что противостояние коммунизма и фашизма продолжалось практически весь XX век: с 1917-го по 1991 год «до слома берлинской стены».

«Теперь будем строить весь двадцать первый век стену. [Премьер-министр Израиля в 2001-2006 годах Ариэль] Шарон ее строит в Израиле. Другая берлинская стена. Та была против Запада со стороны коммунистов, здесь наоборот, со стороны Запада против исламистов-террористов», — рассуждал Жириновский.

Согласно его прогнозам, «сломать» новую стену человечеству удастся лишь к концу XXI века, но до этого момента миру придется пережить несколько локальных ядерных войн. Жириновский не исключал применения ядерного оружия во время конфликтов между Израилем и Палестиной, а также Индией и Пакистаном, что могло бы привести к значительным потерям человеческих жизней, а также огромному количеству беженцев.

Пять лет назад Жириновский заявлял, что после Ирана ядерное оружие получит Турция. В таком развитии событий он обвинял руководителей внешней политики.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин с большим уважением относился к Жириновскому. Уточнялось, что политики состояли в содержательном диалоге.

    Последние новости

    Иран поставил точку в переговорах о перемирии с США

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Названы привычки для профилактики рака и диабета

    Причиной разгона цен на минтай в России назвали жадность

    Популярный британский фестиваль отменили из-за отказа властей дать визу Канье Уэсту

    Россиянам раскрыли причины радости от чужих неудач

    Россиянин описал одно запретное действие в поездах Индии фразой «сразу сядешь в тюрьму»

    Все новости
