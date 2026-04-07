В России вспомнили предсказание Жириновского о двух ядерных войнах

Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке

В начале 2000-х годов основатель ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке. На предсказание политика обратил внимание «Царьград».

По мнению Жириновского, вооруженные конфликты в мире продлятся весь XXI век. «Вопросы, когда кончится, не кончится. Весь двадцать первый век», — заявлял политик.

Основатель партии напоминал, что противостояние коммунизма и фашизма продолжалось практически весь XX век: с 1917-го по 1991 год «до слома берлинской стены».

«Теперь будем строить весь двадцать первый век стену. [Премьер-министр Израиля в 2001-2006 годах Ариэль] Шарон ее строит в Израиле. Другая берлинская стена. Та была против Запада со стороны коммунистов, здесь наоборот, со стороны Запада против исламистов-террористов», — рассуждал Жириновский.

Согласно его прогнозам, «сломать» новую стену человечеству удастся лишь к концу XXI века, но до этого момента миру придется пережить несколько локальных ядерных войн. Жириновский не исключал применения ядерного оружия во время конфликтов между Израилем и Палестиной, а также Индией и Пакистаном, что могло бы привести к значительным потерям человеческих жизней, а также огромному количеству беженцев.

Пять лет назад Жириновский заявлял, что после Ирана ядерное оружие получит Турция. В таком развитии событий он обвинял руководителей внешней политики.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин с большим уважением относился к Жириновскому. Уточнялось, что политики состояли в содержательном диалоге.