18:55, 7 апреля 2026Ценности

В сети восхитились 50-летней невестой в свадебном платье

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @over50_life / TikTok

В сети восхитились 50-летней невестой Соней (фамилия неизвестна) с никнеймом @over50_life в свадебном наряде. Видео появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала купленное онлайн для предстоящего торжества кремовое платье-бюстье бренда Miss Jophiel. Предмет гардероба длины макси оказался оформлен многослойной юбкой и глубоким декольте, а также цветочной вышивкой.

«Мне хотелось чего-то уникального и необычного, ведь я уже немолода! Выходить замуж после 50 — это безумие!» — отметила автор поста, добавив, что церемония пройдет в отеле Marriott на острове Джекилл, США.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Вы просто восхитительны и выбрали идеальное платье!», «Оно на тебе потрясающе смотрится! Я в восторге», «Одно из самых красивых платьев, которые я когда-либо видела», «Вы — великолепная невеста», — заявили юзеры.

В марте в сети восхитились дешевым свадебным нарядом юзерши Кины Краль.

