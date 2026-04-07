В способности Трампа вывести США из НАТО усомнились

Глава Минобороны Италии усомнился в способности Трампа вывести США из НАТО

Президент США Дональд Трамп не сможет вывести страну из НАТО, но может принять решение о выводе американского контингента из Европы. Такое мнение в интервью газете Corriere della Sera высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Это нас ослабит, сделает менее защищенными. Сейчас мы не способны действовать сообща и заменить их», — сказал Крозетто. Он отметил, что для выхода из альянса Трампу потребовалось бы голосование Конгресса, в успехе которого министр сомневается.

Глава оборонного ведомства Италии также раскритиковал операцию против Ирана, назвав ее начатой «без международного обсуждения и легитимности». По его словам, США и Израиль таким образом преподнесли подарок американскому президенту.

Крозетто добавил, что повестка Трампа продиктована желанием быстро победить, в том числе из-за приближающихся промежуточных выборов, а текущая война ставит под угрозу глобальное лидерство США.

Ранее Италия отказала США в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Первоначальная проверка подтвердила, что это не обычные или логистические рейсы и, следовательно, они не подпадают под действие договора с республикой.