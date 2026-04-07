Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

Минэнерго США: Добыча нефти на Ближнем Востоке упала на 7,5 млн баррелей в сутки

В марте 2026 года среднесуточная добыча нефти на Ближнем Востоке сократилась на 7,5 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В апреле, согласно ожиданиям аналитиков, темпы падения нефтедобычи в охваченном войной регионе окажутся максимальными и составят 9,1 миллиона баррелей в сутки. После этого, прогнозируют эксперты, спад замедлится до 6,7 миллиона баррелей в день.

Постепенное возвращение к докризисным показателем в регионе произойдет ближе к концу этого года, полагают в EIA. В ведомстве исходят из того, что война на Ближнем Востоке завершится до конца апреля. С этого времени начнется восстановление судоходства в Ормузском проливе, который сейчас все еще остается заблокированным Ираном.

На фоне эскалации в Персидском заливе в американском Минэнерго прогнозируют снижение мирового предложения нефти в 2026 году до 104,27 миллиона баррелей в сутки. В 2027-м в ведомстве ожидают роста показателя до 109,47 миллиона баррелей с учетом постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Главными пострадавшими от блокировки Ормузского пролива агентство Reuters назвало нефтяные компании из Ирака, Кувейта и Катара. Энергогиганты из этих стран, пояснили эксперты, оказались фактически отрезанными от основного маршрута доставки сырья на глобальный рынок. В более выигрышном положении оказались региональные государства, у которых есть собственные трубопроводы. Речь идет об Омане, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, ни одной из вышеуказанных стран не удалось избежать заметного падения нефтедобычи на фоне участившихся случаев ракетных атак Ирана на энергетическую инфраструктуру региона, констатировали в Минэнерго США.