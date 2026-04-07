04:09, 7 апреля 2026Мир

В США предрекли попытки ряда стран наладить диалог с Ираном

Аналитик Фриман: Страны Персидского залива попытаются наладить диалог с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Довольно скоро страны Персидского залива начнут предпринимать попытки наладить диалог с Ираном. Такой прогноз сделал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они еще этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман», — предрек он.

При этом, отметил эксперт, население государств Залива вряд ли положительно отнесется к такому шагу. Властям этих стран придется искать способы успокоить общественность, которая не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать нормальные отношения с Ираном, добавил Фриман.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

