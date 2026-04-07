В США заговорили о применении Трампом ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп мог бы применить ядерное оружие против Ирана в ходе конфликта с ближневосточной страной. О такой возможности заявило издание The American Conservative (TAC).

Как отмечается в материале, американский лидер ранее пригрозил Ирану уничтожением. У политика может возникнуть соблазн достичь этой цели с помощью ядерного оружия, предположил автор, обозреватель Эндрю Дей. «На фоне сумбурных сообщений из Белого дома одной из наиболее частых тем было заявленное намерение "уничтожить Иран" — и ядерное оружие представляет собой самый надежный способ сделать это», — добавил он.

О возможном применении Трампом ядерного оружия против Ирана уже заговорили в мире — о том, что Америка могла бы прибегнуть к такому шагу, заявил бывший представитель ООН, правозащитник Мохамед Сафа. Кроме того, как отметил Дей, опасения в связи с возможным ядерным ударом выразили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам автора, даже если Трамп не собирается полностью уничтожать Иран, ядерный удар все же может отвечать одной из его целей. «Военные аналитики говорят, что Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном, но считает, что ему нужно уйти эффектно», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Вашингтон вновь выступил с угрозой в адрес Тегерана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что глава США вернет Иран в каменный век, если руководство Исламской Республики не заключит с ним сделку.