В США заявили о превращении Ирана в мировую державу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:04, 7 апреля 2026

NYT: Иран превратился в крупную мировую державу
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

На фоне ближневосточного конфликта в мире появилась еще одна крупная мировая держава. К такому выводу пришел профессор политологии в Чикагском университете Роберт Пэйп в колонке для The New York Times (NYT).

Он указал, что Исламская Республика подвинула три существующие центры силы — США, Китай и Россию. Тегеран не может соперничать с ними ни в экономическом, ни в военном отношении, однако он установил контроль над Ормузским проливом — важнейшим энергетическим узлом в мировой экономике.

По мнению эксперта, если контроль Ирана над проливом сохранится в течение нескольких месяцев или лет, это кардинально изменит мировой порядок в ущерб Соединенным Штатам. При этом Тегерану не нужно физически перекрывать транспортную артерию — сегодня пролив остается открытым для судоходства, однако с начала войны трафик сократился более чем на 90 процентов из-за угроз атаки. «Нападение на грузовое судно каждые несколько дней было более чем достаточно, чтобы сделать риск неприемлемым», — объяснил Пейп.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман рассказал, что довольно скоро страны Персидского залива начнут предпринимать попытки наладить диалог с Ираном. При этом, отметил эксперт, население государств Залива вряд ли положительно отнесется к такому шагу. Властям этих стран придется искать способы успокоить общественность, которая не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать нормальные отношения с Ираном, добавил Фриман.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok