В Тибете собрались построить огромную солнечную электростанцию

19:47, 7 апреля 2026

В горах Тибета собрались построить самую высокую в мире солнечную электростанцию
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В горах Тибета собрались построить самую высокую в мире солнечную электростанцию, сообщает Глобальная телевизионная сеть Китая.

Масштабный проект по производству экологически чистой энергии стартовал в автономном районе Сицзан на юго-западе Китая. Станция расположена в округе Дангсюн, в горах Тибета, на высоте 4,5 тысячи метров. Отмечается, что строительство объекта на высоте почти 5 тысяч метров над уровнем моря сопряжено с серьезными трудностями — там разреженный воздух и резкие перепады температур днем и ночью.

Станция не мешает выпасу скота — солнечное оборудование установлено таким образом, чтобы местный скот мог свободно находиться под ним, сохраняя традиционный образ жизни скотоводов региона.

Ранее стало известно, что Китай планирует ускорить разработку проекта «Чжужуй» по созданию космической солнечной электростанции, которую можно будет использовать и для управления движением тайфунов в мире.

