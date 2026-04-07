17:31, 7 апреля 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на жесткую работу армии России близ Красноармейска

Боец ВСУ Мучной рассказал о тяжелом положении под Красноармейском и Мирным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Красноармейска и Мирного остается крайне тяжелым. Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в Telegram-канале.

«По населенному пункту Мирное противник действует жестко через авиацию — ФАБы ложатся по восточной окраине, методично сносятся укрытия и любые точки, где можно было бы закрепиться или провести перегруппировку», — написал украинский боец.

По его словам, зона контроля подразделений Вооруженных сил России расширятся и близ Новоалександровки в сторону Шевченко, а также, как он сообщает, российские войска активно наступают в населенном пункте Гришино близ Красноармейска.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

