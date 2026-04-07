Ведомый F-35 дрон разбился в США

Breaking Defense: Перспективный ведомый дрон YFQ-42A разбился в Калифорнии

Прототип перспективного беспилотника YFQ-42A, созданного в качестве ведомого для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, разбился в штате Калифорния (США). Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заявление компании General Atomics.

Дрон упал после взлета из аэропорта компании, который расположен недалеко от города Палмдейл, Калифорния. Инцидент произошел примерно в 13:00 по тихоокеанскому времени (00:00 по московскому). Отмечается, что в результате крушения никто не пострадал.

Компания заявила о приостановке летных испытаний YFQ-42A. В заявлении подчеркнули, что тесты «возобновятся, когда это будет сочтено целесообразным». Причину крушения пока не выяснили.

В General Atomics сообщили, что разбившийся дрон был одним из нескольких серийных YFQ-42A, которые совершали регулярные тестовые полеты. В 2024 году Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией на создание прототипов для программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Перспективный дрон, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM должен усилить возможности пилотируемых истребителей.

В ноябре стало известно, что прототип дрона YFQ-44A компании Anduril совершил первый полет. Аппарат является конкурентом YFQ-42A в рамках программы CCA.