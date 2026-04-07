Вероятность применения ядерного оружия в иранском конфликте оценили

Политолог Блохин: Применит ли Трамп ядерное оружие по Ирану — большой вопрос

Применит ли президент США Дональд Трамп ядерное оружие по Ирану — большой вопрос, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность такого удара специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это вопрос несколько табуированный. Оно (ядерное оружие — прим. «Ленты.ру») как бы используется, когда уже все средства исчерпаны, когда, условно говоря, враг у ворот. Понятно, что если оно будет использовано, это будет рассматриваться военным преступлением. США будут единственной страной, которая дважды использовала ядерное оружие. Первый раз над Японией. Второй — над Ираном», — напомнил Блохин.

По словам американиста, если США применят ядерное оружие, то будет нанесен как имиджевый и экологический ущерб, так и ущерб самому близкому союзнику Вашингтона — Израилю.

«Потому что ядерное облако дойдет и до Израиля. Поэтому понятно, что большой вопрос, будут ли они его использовать. Но если они об этом заговорили, это значит, что мы видим ограниченности американских военных возможностей. На самом деле все разговоры Трампа показывают, что их план по быстрому слому Ирана провалился. И теперь получается, что варианта два: либо использовать ядерное оружие, либо переговорный процесс», — отметил эксперт.

Блохин объяснил, что в сложившейся ситуации как Трампу, так и Ирану трудно выйти на диалог, потому что нужно сохранить лицо перед союзниками.

«Поэтому вполне возможно, они сейчас хотят усилить свои позиции, чтобы склонить друг друга к более приемлемой позиции в переговорах. Пойдет ли Трамп на этот немыслимый вариант (применение ядерного оружия — прим. «Ленты.ру») — большой вопрос. Не так просто эту черту перейти. Потому что это затронет всех», — заключил политолог.

Ранее издание The American Conservative заявило, что Трамп мог бы применить ядерное оружие против Ирана в ходе конфликта с ближневосточной страной. Как отмечается в материале, американский лидер ранее пригрозил Ирану уничтожением. У политика может возникнуть соблазн достичь этой цели с помощью ядерного оружия, предположил автор, обозреватель Эндрю Дей.

