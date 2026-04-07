21:00, 7 апреля 2026Силовые структуры

Виндзор предъявил России заявление о взыскании 1,6 миллиона евро

Суд Москвы дал 4,5 года аферисту Виндзору за попытку взыскать с РФ 1,6 млн евро
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы рецидивиста Эраста Виндзора за аферу с заявлением о взыскании 1,6 миллиона евро по фальшивому решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Мужчину отправят в исправительную колонию строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в ноябре 2022 года он предоставил в Министерство финансов России копию постановления ЕСПЧ с ложными сведениями о взыскании 1 687 500 евро, что на тот момент было эквивалентно 100 миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам принудительных работ обманщицу российских невест, которая похищала их платья под предлогом подготовки к продаже.

