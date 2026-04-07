Внесенный в список пропавших без вести боец СВО неожиданно вышел на связь с чужой рации

Внесенный в список пропавших без вести боец СВО вышел на связь с чужой рации

Внесенный в список пропавших без вести российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Механ неожиданно вышел на связь с чужой рации. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Как рассказал военнослужащий, летом 2025 года во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) он попал под обстрел и получил ранение. Его сослуживцев спасти не удалось.

Со слов участника СВО, отбившись от атаки, он несколько дней полз к позициям российских военных без еды, воды и связи.

На пути он встретил раненого бойца из другого подразделения. У него была нерабочая рация. Тогда Механ разобрал, прочистил устройство и вышел на нужную частоту, передав примерные координаты своего местонахождения.

Военнослужащий рассказал, что сослуживцы очень удивились, услышав в эфире его голос и позывной. Механа уже внесли в список пропавших без вести. «Это вы поторопились, парни!» — пошутил он при встрече.

Позже осмотревшие бойца медики выявили, что помимо осколка, у него был перелом ноги. После лечения и восстановления он вернулся в строй.

