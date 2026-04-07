Внесенный в список пропавших без вести боец СВО неожиданно вышел на связь с чужой рации

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 7 апреля 2026

Внесенный в список пропавших без вести боец СВО вышел на связь с чужой рации
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Внесенный в список пропавших без вести российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Механ неожиданно вышел на связь с чужой рации. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Как рассказал военнослужащий, летом 2025 года во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) он попал под обстрел и получил ранение. Его сослуживцев спасти не удалось.

Со слов участника СВО, отбившись от атаки, он несколько дней полз к позициям российских военных без еды, воды и связи.

На пути он встретил раненого бойца из другого подразделения. У него была нерабочая рация. Тогда Механ разобрал, прочистил устройство и вышел на нужную частоту, передав примерные координаты своего местонахождения.

Военнослужащий рассказал, что сослуживцы очень удивились, услышав в эфире его голос и позывной. Механа уже внесли в список пропавших без вести. «Это вы поторопились, парни!» — пошутил он при встрече.

Позже осмотревшие бойца медики выявили, что помимо осколка, у него был перелом ноги. После лечения и восстановления он вернулся в строй.

Ранее были раскрыты подробности о том, как Механ в одиночку отбил атаку ВСУ и несколько дней полз к позициям Вооруженных сил России с ранением без еды, воды и связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован краснодарский вице-губернатор Коробка. У него нашли поместье с храмом и миллионы долларов, евро и рублей наличными

    Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

    Известный российский блогер раскрыл последствия признания иноагентом

    Вероятность применения ядерного оружия в иранском конфликте оценили

    Миру предсказали дефицит важного материала

    Назван размер выплат оставшимся без Олимпиады российским спортсменам

    На вооружении Киева заметили «танк-дикобраз» на базе Leopard

    9-летний сочинец побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Российским заключенным пообещали яйца и масло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok