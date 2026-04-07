Мир
17:02, 7 апреля 2026Мир

Во Франции подожгли питающие оружейные заводы электросети

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В центральной Франции неизвестные совершили тщательно спланированные поджоги объектов электросети, которые питают местные оружейные заводы. Об этом передает газета Le Figaro.

«Несколько поджогов было совершено против электрических инсталляций в трех коммунах Шер. Полицейский источник сообщил, что эта инфраструктура питает электричеством оружейные заводы», — говорится в материале.

По данным издания, преступники подожгли трансформаторы и опоры линии электропередачи, обеспечивающие энергией оружейные заводы в регионе. На месте они оставили надпись: «Акции против войны».

Сообщается, что ущерб от поджога оценивается в несколько миллионов евро, а восстановительные работы займут, вероятно, несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Франция разместила истребители Rafale на литовской базе, расположенной в 130 километрах от границы России. Отмечается, что Париж хочет, чтобы развернутые в Литве самолеты играли ведущую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики.

