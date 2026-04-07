Военкор раскрыл способствующий наступлению ВС России весной фактор

Военкор Гавриш: С появлением листвы ВС РФ начнут быстрее продвигаться на фронте

С появлением листвы весной российские войска начнут быстрее продвигаться на фронте. Способствующий наступлению фактор в беседе с «Вести» раскрыл военный корреспондент Алексей Гавриш.

«С появлением листвы мы наверняка начнем продвигаться еще быстрее, так как сейчас основным вооружением у Вооруженных сил Украины являются дроны», — рассказал военкор.

Он добавил, что теплая погода позволит просохнуть грунтовым дорогам, что также улучшит российскую логистику.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.