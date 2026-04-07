08:44, 7 апреля 2026

Воевавшего в ВСУ трансгендера из США переобъявили в розыск в России

РИА: Наемницу-трансгендера из США Эштон-Чирилло вновь объявили в розыск в России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Приговоренная к 20 годам колонии гражданка США Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов) была переобъявлена в розыск в России. Об этом говорится в базе данных МВД России, которую изучили журналисты РИА Новости.

Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. «Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указывается в ведомственной базе.

Верховный суд ДНР в июне 2025 года заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20-летнему сроку в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС России и участии наемника в вооруженном конфликте.

Американка — трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) — до 2019 года Сара была мужчиной по имени Майкл.

