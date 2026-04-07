Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

Bloomberg: Иранский кризис сильнее навредил фондовому рынку ЕС, чем США

Ближневосточный кризис нанес еще один удар по европейской экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что с начала боевых действий индекс Euro Stoxx 50, который отражает состояние 50 крупнейших компаний из 12 стран еврозоны, упал более чем на семь процентов. В то же время американский индекс S&P 500 снизился менее чем на четыре процента.

Комментируя эти данные и более высокую чувствительность европейской экономики к ценам на нефть, агентство прогнозирует, что дни смягчения денежно-кредитной политики Европейского центробанка подошли к концу. Следующим шагом регулятора, скорее всего, станет повышение процентной ставки. Возможно, это случится уже в апреле, так как энергетический шок начинает сказываться на показателях инфляции.

Ранее сообщалось, что американо-иранская война поставила под вопрос продолжение экономического восстановления еврозоны. Об этом, в частности, свидетельствует апрельское падение индекса Sentix, который отражает доверие инвесторов к экономическому развитию еврозоны, на 16,1 пункта, до минус 19,2. Это оказалось самым низким значением за год.