Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 7 апреля 2026Экономика

Инвесторы разуверились в экономике еврозоны

Bloomberg: Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны упал до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Ближневосточный кризис поставил под вопрос продолжение экономического восстановления еврозоны. Об этом сообщило Bloomberg.

Подтверждением этого тезиса стало апрельское падение индекса Sentix, который отражает доверие инвесторов к экономическому развитию еврозоны, на 16,1 пункта, до минус 19,2. Это самое низкое значение за год. Индекс выводился по итогам опроса 1047 инвесторов.

Особенно сильно в еврозоне пострадала немецкая экономика. Ее индекс упал на 15,6 пункта, до минус 27,7.

Во второй половине марта Европейский центральный банк ухудшил прогнозы, касающиеся роста экономики еврозоны. Регулятор ждет, что в 2026 году ее ВВП вырастет только на 0,9 процента. Что касается инфляции, то она составит 2,6 процента.

Также есть прогнозы, что если война США с Ираном продлится дольше, чем обещает президент США Дональд Трамп, то это поставит под вопрос экономическое возрождение еврозоны. В частности, начнет набирать обороты инфляция, которую Европейский центральный банк упорно пытался сдержать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok