Время следующей атаки США на Иран предсказали по слитым в сеть кадрам

Бомбардировщики США B-52 взлетели с базы в Британии и атакуют Иран в 4:00 мск

«Военкор Котенок» / Telegram

В сеть слили кадры взлета американских бомбардировщиков B-52 с базы в Великобритании. Они направляются в сторону Ирана и будут готовы атаковать его территорию примерно в 04:00 по московскому времени, предсказал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«В британском небе замечены B-52, взявшие курс на Иран. Пик ударов ожидается в районе 4 часов утра по Москве», — написал военный корреспондент.

Для преодоления расстояния до Ирана военным самолетам США понадобится порядка шести часов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).