ВСУ перебросили элитное подразделение «Птицы Мадьяра» к одному из населенных пунктов в ДНР

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 7 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили элитное подразделение «Птицы Мадьяра» к Рай-Александровке в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра» к одному из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование украинской армии концентрирует силы у села Рай-Александровка. Дроны используются в том числе для минирования территорий.

«FPV-дроны, тяжелые гексакоптеры, при помощи которых они минируют территорию и подходы [к Рай-Александровке]. На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, "Мадьяры" в первых рядах», — объяснил представитель силовых структур.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok