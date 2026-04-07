ВСУ перебросили элитное подразделение «Птицы Мадьяра» к Рай-Александровке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра» к одному из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование украинской армии концентрирует силы у села Рай-Александровка. Дроны используются в том числе для минирования территорий.

«FPV-дроны, тяжелые гексакоптеры, при помощи которых они минируют территорию и подходы [к Рай-Александровке]. На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, "Мадьяры" в первых рядах», — объяснил представитель силовых структур.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.