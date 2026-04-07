Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 7 апреля 2026Силовые структуры

За сорвавших спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве взялись следователи

СК возбудил дело после отравления коллектива Красноярского театра в отеле Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту отравления коллектива Красноярского театра, участвующего в фестивале «Золотая маска». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

28 сотрудников театра отравились в отеле в центре Москвы и попали в больницу, из-за чего была сорвана постановка «Бой с тенью», запланированная на 6 апреля. Спектакль перенесли на неизвестный срок.
 
Пресненский межрайонный следственный отдел ведет расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, пострадавшие обратились за медицинской помощью после приема пищи в отеле на Большой Садовой улице.  

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия, изъяли документацию и назначили ряд судебных экспертиз. Проводится допрос руководства и сотрудников заведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok