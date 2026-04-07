За сорвавших спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве взялись следователи

СК возбудил дело после отравления коллектива Красноярского театра в отеле Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту отравления коллектива Красноярского театра, участвующего в фестивале «Золотая маска». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

28 сотрудников театра отравились в отеле в центре Москвы и попали в больницу, из-за чего была сорвана постановка «Бой с тенью», запланированная на 6 апреля. Спектакль перенесли на неизвестный срок.



Пресненский межрайонный следственный отдел ведет расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, пострадавшие обратились за медицинской помощью после приема пищи в отеле на Большой Садовой улице.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия, изъяли документацию и назначили ряд судебных экспертиз. Проводится допрос руководства и сотрудников заведения.

