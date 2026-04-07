Задержание уроженца Германии из-за теракта в Петербурге попало на видео

Появились кадры задержания уроженца Берлина, готовившего теракт в Петербурге

Задержание 57-летнего уроженца Берлина, который готовил теракт в Санкт-Петербурге, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как мужчину в синей куртке задерживают прямо на остановке. Рядом с ним спокойно прогуливаются прохожие.

О задержании злоумышленника стало известно во вторник, 7 апреля. По предварительным данным, он согласился на секретную подработку у спецслужб Украины. По их заданию мужчина готовил в городе взрыв с использованием бомбы.

Во время получения посылки со взрывчаткой его и задержали. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по семи статьям.

