14:31, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Захарова отреагировала на атаку ВСУ на российского журналиста

Захарова заявила, что ВСУ сознательно атаковали корреспондента Быковского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корреспондента «Известий» Евгения Быковского. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства.

Захарова заявила, что ВСУ сознательно напали на российского журналиста, и обвинила Киев в нарушении международного гуманитарного права. По ее словам, действия украинских военных должны получить адекватную оценку со стороны профильных международных структур.

По мнению дипломата, попытки спрятать такие преступления лишь поощряют ВСУ совершать новые преступления. «В конечном счете [они] окончательно дискредитируют международную систему защиты прав человека на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения», — написала Захарова.

6 апреля сообщалось, что Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Журналист попал под удар, когда фиксировал последствия ночной атаки беспилотников на Донецк. В результате у него диагностировали акубаротравму.

