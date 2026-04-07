Казахстан решил обойтись без России при строительстве ТЭЦ

13:54, 7 апреля 2026

Казахстан заменил Россию на Сингапур для строительства трех электростанций
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom

Власти Казахстана выбрали в качестве подрядчика строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске казахстанско-сингапурский консорциум. Об этом на заседании правительства рассказал председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов, сообщает Kursiv.

Ранее предполагалось, что партнером в проектах станет российская «Интер РАО — Экспорт», но впоследствии было решено обойтись без нее. Размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования подрядчик начнет в мае. Начало поставок запланировано на третий квартал 2027 года.

В апреле состоятся инженерно-геологическое и топографическое изыскания, а также стартует работа по подготовке площадок и инфраструктуры.

По словам Максутова, на всех трех объектах планируется применить технологии чистого угля, что снижает негативные экологические последствия, и искусственного интеллекта. Последний будет оценивать информацию с датчиков с целью оперативного выявления дефектов и предотвращения аварий.

Ранее сообщалось, что Казахстан временно ограничил ввоз и транзит живых сельскохозяйственных животных, а также продукции животноводства и кормов без термической обработки из-за ситуации с заболеваемостью в России. Решение было принято «в целях недопущения заноса особо опасных болезней животных».

