Казахстан решил обойтись без России при строительстве ТЭЦ

Казахстан заменил Россию на Сингапур для строительства трех электростанций

Власти Казахстана выбрали в качестве подрядчика строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске казахстанско-сингапурский консорциум. Об этом на заседании правительства рассказал председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов, сообщает Kursiv.

Ранее предполагалось, что партнером в проектах станет российская «Интер РАО — Экспорт», но впоследствии было решено обойтись без нее. Размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования подрядчик начнет в мае. Начало поставок запланировано на третий квартал 2027 года.

В апреле состоятся инженерно-геологическое и топографическое изыскания, а также стартует работа по подготовке площадок и инфраструктуры.

По словам Максутова, на всех трех объектах планируется применить технологии чистого угля, что снижает негативные экологические последствия, и искусственного интеллекта. Последний будет оценивать информацию с датчиков с целью оперативного выявления дефектов и предотвращения аварий.

