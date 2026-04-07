Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 7 апреля 2026Силовые структуры

Замглавы российского курорта запретили выходить из дома ночью

Суд избрал меру пресечения замглавы Анапы Рябоконь за превышение полномочий
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы города-курорта Анапа Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следователь просил отправить чиновницу под домашний арест, однако суд наложил на нее запрет определенных действий. Рябоконь нельзя выходить из дома по ночам без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного дела и пользоваться интернетом до 2 июня.

По данным следствия, она систематически давала указания подчиняющимся ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений о заключении договоров на охрану с единственной организацией. Ущерб городскому бюджету оценивается в 64,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok