Замглавы российского курорта запретили выходить из дома ночью

Суд избрал меру пресечения замглавы Анапы Рябоконь за превышение полномочий

Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы города-курорта Анапа Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следователь просил отправить чиновницу под домашний арест, однако суд наложил на нее запрет определенных действий. Рябоконь нельзя выходить из дома по ночам без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного дела и пользоваться интернетом до 2 июня.

По данным следствия, она систематически давала указания подчиняющимся ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений о заключении договоров на охрану с единственной организацией. Ущерб городскому бюджету оценивается в 64,8 миллиона рублей.

