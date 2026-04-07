22:22, 7 апреля 2026Спорт

«Зенит» отреагировал на смерть бывшего тренера клуба Луческу

Алексей Гусев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на смерть бывшего тренера клуба Мирчи Луческу. Заявление сине-бело-голубых приводится на сайте команды.

В клубе выразили искренние соболезнования родным и близким румынского тренера. «Специалист возглавил "Зенит" в мае 2016-го и уже в первом официальном матче у руля команды завоевал трофей — Суперкубок России», — добавили в петербургском клубе.

О смерти Луческу стало известно ранее, 7 апреля. Тренеру было 80 лет.

«Зенит» румын тренировал в сезоне-2016/2017. Кроме того, специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

