Умер бывший тренер «Зенита» Луческу

Умер бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу

Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет. Об этом в соцсети X сообщил журналист Эмануэль Рошу.

По его словам, это произошло вечером во вторник, 7 апреля. Других подробностей журналист не сообщил.

Ранее о состоянии здоровья Луческу высказался его сын — Рэзван Луческу. Он назвал период сложным и призвал всех проявить внимание. 3 апреля у тренера случился инфаркт.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. Тренер также известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Кроме того, специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.