Умер бывший тренер «Зенита» Луческу

21:09, 7 апреля 2026

Умер бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет. Об этом в соцсети X сообщил журналист Эмануэль Рошу.

По его словам, это произошло вечером во вторник, 7 апреля. Других подробностей журналист не сообщил.

Ранее о состоянии здоровья Луческу высказался его сын — Рэзван Луческу. Он назвал период сложным и призвал всех проявить внимание. 3 апреля у тренера случился инфаркт.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. Тренер также известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Кроме того, специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичей предупредили о первой грозе

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Все новости
