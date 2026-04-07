Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
12:58, 7 апреля 2026Культура

Звезда «Джентльменов удачи» утратила способность ходить

Актриса Наталья Фатеева потеряла способность ходить из-за ошибки врачей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Наталья Фатеева, известная по ролям в культовых картинах «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя», откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Ее слова передает mk.ru.

Известно, что народная артистка России в 2022 году перенесла тяжелые операции, одна из которых прошла неудачно. Из-за проблем со здоровьем актриса завершила карьеру, а теперь заявила, что не может ходить без помощи костылей.

«Два врача в свое время так относились ко мне, что теперь у меня костыли на всю оставшуюся жизнь. Это невозможно исправить. Инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы убрать, съела мягкую ткань бедра. Теперь нет опоры для левой ноги», — сообщила Наталья.

Ранее Наталья Фатеева заявила, что не видела счастливых людей в России. 90-летняя актриса подчеркнула, что также не может назвать счастливой собственную жизнь.

