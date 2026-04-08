Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 8 апреля 2026

Алиев отреагировал на перемирие США и Ирана

Алиев позвонил президенту Ирана Пезешкиану и поздравил с перемирием с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с достижением перемирия с США. Об этом сообщает портал apa.az.

«[Алиев] поздравил Иран с объявленным прекращением огня между Исламской республикой Иран и Соединенными штатами Америки», — говорится в публикации.

Отмечается, что Пезешкиан в ответ выразил Алиеву благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Ирану Азербайджаном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Москва надеется, что прямые контакты Тегерана и Вашингтона состоятся в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok