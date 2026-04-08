Алиев отреагировал на перемирие США и Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с достижением перемирия с США. Об этом сообщает портал apa.az.

«[Алиев] поздравил Иран с объявленным прекращением огня между Исламской республикой Иран и Соединенными штатами Америки», — говорится в публикации.

Отмечается, что Пезешкиан в ответ выразил Алиеву благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Ирану Азербайджаном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Москва надеется, что прямые контакты Тегерана и Вашингтона состоятся в ближайшее время.