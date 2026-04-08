Россиянам раскрыли помогающую снизить давление привычку

Врач Агапкин заявил, что привычка засыпать в одно и то же время снижает давление

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл привычку, которая поможет снизить артериальное давление. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» у гостьи программы спросили, помогает ли привычка ложиться спать в одно и то же время снизить давление. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин с ней согласился. Он рассказал, что, согласно исследованиям ученых, люди, которые засыпают в разное время, чаще болеют гипертонией, чем те, кто соблюдают режим.

