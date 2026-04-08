Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:38, 8 апреля 2026

Россиянам раскрыли помогающую снизить давление привычку

Врач Агапкин заявил, что привычка засыпать в одно и то же время снижает давление
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл привычку, которая поможет снизить артериальное давление. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» у гостьи программы спросили, помогает ли привычка ложиться спать в одно и то же время снизить давление. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин с ней согласился. Он рассказал, что, согласно исследованиям ученых, люди, которые засыпают в разное время, чаще болеют гипертонией, чем те, кто соблюдают режим.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала блюдо, употребление которого приведет к снижению давления. Она заявила, что таким свойством обладает популярный суп.

Перед этим врач и телеведущий Александр Мясников перечислил способы снизить артериальное давление без таблеток. В частности, специалист посоветовал отказаться от соли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok