Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

10:14, 8 апреля 2026

Двухлетний британец нашел на пляже кости моряка, погибшего в кораблекрушении
Антонина Черташ
Фото: Copyright Lawrey / Reuters

В Великобритании двухлетний мальчик, копавшийся в песке на пляже, нашел останки моряка, попавшего в кораблекрушение. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел еще в октябре на пляже Сонтон-Сэндс в Северном Девоне, но подробности стали известны только сейчас. Габриэлла Прентс пришла с двухлетним сыном Лейком на побережье, чтобы ребенок поиграл в песке. В итоге маленький британец почти сразу наткнулся на кости. Сначала Прентс подумала, что это кости животного, но на всякий случай отправила фото сестре, которая учится на ортодонта. Ее коллеги заподозрили, что кости и зубы принадлежат человеку.

Семья немедленно обратилась в полицию. Правоохранители подтвердили, что это человеческие останки, и после экспертизы передали их местным властям. Фрагменты скелета, вероятнее всего, принадлежат моряку, который попал в кораблекрушение и был похоронен прямо на пляже.

В ближайшие месяцы археологи проведут анализ, чтобы определить возраст мужчины, а также его возможное происхождение.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Ранее два американских археолога потратили 16 лет на поиски португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году, и установили его местоположение. На борту находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга.

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

