15:45, 8 апреля 2026

Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров дебилами

Андрей Шеньшаков

Фото: ITimBo / Shutterstock / Fotodom  

Искусствовед Елизавета Лихачева, занимавшая ранее пост директора ГМИИ имени Пушкина, жестко высказалась о молодом поколении. Об этом она рассказала в интервью журналистке Саше Сулим.

Лихачева, говоря о так называемых зумерах, назвала их «наглыми, невоспитанными дебилами».

«Потребительское отношение ко всему, полное отсутствие пиетета перед врачом или учителем. Культурные люди не бросают бычки на улице, не разговаривают по телефону в театре. Почему? По кочану!» — заявила она.

Также Лихачева отметила, что общество оказалось в кризисе, потому что «традиционные элиты оказались просто сборищем старых извращенцев».

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин сообщил, что занялся изучением сленга зумеров. Артист признался, что уже выучил несколько фраз, которые часто используют молодые люди.

