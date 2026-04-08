Губернатор назвал ситуацию в российском приграничье крайне тяжелой и заявил о 487 раненых

Гладков: Обстановка в приграничье продолжает оставаться крайне сложной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстановку в приграничье крайне тяжелой и привел данные о 487 раненых за три месяца. Об этом он сообщил в Telegram.

По данным главы российского региона, с 1 января от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 487 человек, еще 57 спасти не удалось.

Гладков также привел сведения о разрушениях в регионе. Сообщается, что более трех тысяч домов и квартир в регионе повреждено и разрушено, более тысячи автомобилей сожжено или повреждено.

«Везде стараемся оказать своевременную помощь, к сожалению, не всегда это удается, но стараемся максимально привлекать все виды ресурсов», — заключил Гладков.

Ранее «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. Оперативный штаб региона назвал слухами появившуюся информацию.