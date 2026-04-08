Иностранец-насильник выслушал приговор в Москве

В Москве суд приговорил иностранца к 18 с половиной годам колонии строгого режима за изнасилование местной жительницы в 2018 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ранее он уже был судим за совершение других тяжких и особо тяжких преступлений.

4 июня 2018 года осужденный напал на незнакомую девушку около жилого дома на улице Складочной. Угрожая ей ножом, мужчина изнасиловал пострадавшую, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера, а после скрылся с места преступления.

Сразу же злоумышленника задержать не удалось. На его след вышли в 2026 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за другие преступления. Он был доставлен в Москву для установления данных по новому делу.

