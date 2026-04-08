Кит столкнулся с человеком

В США мужчина на виндсерфе не успел остановиться и столкнулся с серым китом

Человек, катавшийся на виндсерфе у пляжа в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, столкнулся с серым китом. Об этом сообщает издание New York Post.

Кит неожиданно вынырнул прямо перед виндсерфом, на котором находился Эрик Крамер. Мужчина не успел остановиться. От столкновения его подбросило в воздух, и он упал в воду.

По словам Крамера, он заметил китов еще до столкновения и сбавил скорость, но этого оказалось мало. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что у острова Вэйчжоу в Китае рыбацкое судно врезалось в усатого кита, который всплыл на расстоянии 10 метров от него. Животное получило ранение.