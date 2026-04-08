Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 8 апреля 2026

Кит столкнулся с человеком

В США мужчина на виндсерфе не успел остановиться и столкнулся с серым китом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Человек, катавшийся на виндсерфе у пляжа в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, столкнулся с серым китом. Об этом сообщает издание New York Post.

Кит неожиданно вынырнул прямо перед виндсерфом, на котором находился Эрик Крамер. Мужчина не успел остановиться. От столкновения его подбросило в воздух, и он упал в воду.

По словам Крамера, он заметил китов еще до столкновения и сбавил скорость, но этого оказалось мало. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что у острова Вэйчжоу в Китае рыбацкое судно врезалось в усатого кита, который всплыл на расстоянии 10 метров от него. Животное получило ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok