17:11, 8 апреля 2026

Косметику с вызывающим рак веществом могут начать продавать в России

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Craig Barritt / Getty Images for La Roche-Posay

Косметику французского бренда La Roche Posay, в которой обнаружили опасный канцероген, могут начать продавать в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Max.

Ведомство рассмотрело сообщения о продаже на маркетплейсах крема от акне с бензолом в составе и направило письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием предупредить участников рынка о недопустимости реализации продукции, создающей риски для здоровья.

Речь идет о креме для лица Effaclar Duo, в составе которого нашли бензол. Отмечается, что в больших количествах вещество способно вызывать рак крови и другие серьезные заболевания.

Несмотря на заявление Агентства по охране окружающей среды США о том, что риск развития рака из-за использования этой косметики незначительный, компания L’Oréal в марте 2025 года все равно отозвала оставшуюся партию средств с бензолом и начала разработку новой формулы косметики.

