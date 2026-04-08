06:35, 8 апреля 2026

Названы популярные у россиян виды куличей

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наиболее популярными десертами к Пасхе в этому году стали классические варианты куличей и пасх, сообщила директор направления B2B-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow Полина Воронина. О том, какие виды праздничных лакомств, предпочитают россияне, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По данным аналитиков сервиса, ежегодно спрос на куличи увеличивается по мере приближения Пасхи, а больше всего покупок прогнозируется накануне праздника — в субботу, 11 апреля. Средняя стоимость десерта в 2026 году составляет 2 025 рублей, что на 13 процентов ниже, чем в прошлом, а наиболее популярными становятся традиционные куличи.

«Славянская эстетика диктует тренды даже в категории куличей. Классическая форма, много посыпки — именно такие лакомства наиболее популярны, в отличие от прошлого года, где было большое количество вариантов с шоколадной глазурью», — добавила эксперт.

Чтобы быть более оригинальными, кондитеры экспериментируют с начинками: например, сейчас популярны куличи-бордо, которые готовятся с добавлением ягод, за счет чего мякиш приобретает насыщенный красный оттенок, который органично вписывается в праздничную эстетику, поделилась маркетолог.

«Красный цвет — часть нашего культурного кода, он ассоциируется с праздниками, поэтому хорошо работает и в пасхальной выпечке. Также среди начинок востребован мак с добавлением лимонной цедры. Несмотря на то, что спрос на дубайский шоколад падает, фисташковая начинка все еще популярна. А вот лидеры прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге, "Сникерс" и "Раффаэлло", наоборот, отходят на второй план», — прокомментировала Воронина.

При этом часть россиян не ограничивается праздничным периодом и заказывает куличи в течение всего года, обозначила она. Аналитики сервиса выяснили, что такие покупки фиксируются даже в летние и зимние месяцы — с июня по март.

Помимо куличей, растет интерес к творожным пасхам. Кроме традиционной вариации, появляется много десертов с добавлением различных фруктов и ягод, например, манго и облепихи

Полина Воронинамаркетолог

Кроме традиционных лакомств, наблюдается большой интерес к десертам с пасхальными зайцами или в форме яйца: например, популярны муссовые пирожные в виде кроликов, отметила маркетолог.

Доля необычных десертов в категории не превышает 1 процента, добавила Воронина. В частности, значимого спроса на ПП-куличи с альтернативной мукой в прошлом году отмечено не было.

Ранее в Роскачестве рекомендовали россиянам съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день, чтобы избежать дискомфорта в области пищеварения.

