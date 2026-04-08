Apple выпустит еще один ноутбук с чипом от iPhone

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:34, 8 апреля 2026

Apple представит дешевый ноутбук с чипом от iPhone и 12 Гбайт памяти
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple представит очередной ноутбук на базе процессора от iPhone. Об это в своем блоге заявил известный обозреватель Тим Калпан.

В марте Apple выпустила первый в своей линейке ноутбук на основе процессора от iPhone. MacBook Neo, доступный за 599 долларов (47 тысяч рублей), имеет чип A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. Калпан выяснил, что IT-гигант представит продолжение Neo, аппарат получит процессор A19 Pro от смартфона iPhone 17 Pro.

Также новая версия ноутбука будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти. MacBook Neo получил всего 8 гигабайт памяти — это ограничение чипа A18 Pro. Компьютер также выйдет с пятиядерным графическим процессором.

В материале говорится, что MacBook Neo пользуется успехом, поэтому неудивительно, что Apple готовит продолжение. Инсайдер получил подтверждение от источников на заводе в Азии, что новая модель появится в начале 2027 года. Apple собирает самые дешевые ноутбуки в Китае и Вьетнаме.

В начале апреля стало известно, что стоимость нового и самого дешевого ноутбука в линейке Apple обрушилась на российском рынке. MacBook Neo стал доступен за 64,5 тысячи рублей — в марте его оценивали в 70 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok