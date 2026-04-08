09:22, 8 апреля 2026Россия

Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В конфликте США и Ирана победил рассудок. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, каждая из сторон назвала себя победителем, однако в итоге восторжествовал именно здравый смысл, который был подорван заявлениями Вашингтона об «уничтожении иранской цивилизации». При этом, Медведев подчеркнул, что факт готовности президента США Дональда Трампа обсуждать предложения Ирана по мирному урегулированию является успехом Тегерана.

«Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом», — написал в блоге он.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Москвичи начали мыться в темноте

    Россиянка помогала ВСУ ударить по железнодорожному парому

    США ударили по Ирану самыми мощными неядерными бомбами

    Тренер «Реала» оценил поражение от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

    Дрю Бэрримор объяснила страх носить обтягивающую одежду на публике

    Рабочего насмерть раздавила огромная металлическая катушка

    Трамп рассказал о сделке с Ираном из 15 пунктов

    Голую девушку с колото-резаными ранами нашли возле жилого дома в Москве

    Посадку самолета на Фиджи описали словами «люди носились по проходам, извергая рвоту»

