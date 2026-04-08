Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

Зампред СБ Медведев: В конфликте США и Ирана победил здравый смысл

В конфликте США и Ирана победил рассудок. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, каждая из сторон назвала себя победителем, однако в итоге восторжествовал именно здравый смысл, который был подорван заявлениями Вашингтона об «уничтожении иранской цивилизации». При этом, Медведев подчеркнул, что факт готовности президента США Дональда Трампа обсуждать предложения Ирана по мирному урегулированию является успехом Тегерана.

«Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом», — написал в блоге он.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.