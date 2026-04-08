Медведев высказался о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Медведев указал на закрытие Ормузского пролива и нарушение перемирия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал нарушение перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев прокомментировал свою более раннюю публикацию, в которой усомнился в успехе прекращения огня.

«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — написал он на английском языке.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.